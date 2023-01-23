『昭和 ミニラジカセ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 37分に出品され03月09日 02時 37分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
昭和 ミニラジカセ
【商品説明】
・(C) T-ARTS
・単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
・対象年齢 :15才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.10 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
36 入札履歴
終了
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