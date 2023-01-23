『(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (パー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 09時 41分に出品され03月14日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (パー



【商品説明】

・A6（18.2×12.8?）までの親子手帳に対応。お薬手帳、診察券などのカード類をこれ1つにまとめることができます。また、通帳やパスポートなどのマルチケースやバッグインバッグとしてもおすすめです。

・L字ファスナーで開きすぎず、出し入れが簡単です。12か所のポケットと外側にファスナーポケットがあり、余裕のある収納力です。内生地は、抗菌シャンタン生地を使用。ファスナーは信頼できるYKK社製です。

・【サイズ】約22×16.5×2cm 収納ポケット：背面×1、オープン×3、カード×８、ファスナー×１ 【材質】牛本革、抗菌シャンタン(内生地) 【生



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。