『ジャンプスーツ ベビー カバーオール キッズ ベビー服 ダウンコート ロンパース ファスナー スナップボタン 防寒アウター 秋冬服 男の子 女の子 子供服【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 00分に出品され03月31日 13時 00分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ



66：バスト36 着丈63 袖丈29 肩幅26

73：バスト37 着丈65 袖丈32 肩幅27

80：バスト38 着丈67 袖丈35 肩幅28

90：バスト39 着丈70 袖丈38 肩幅29

100：バスト40 着丈73 袖丈41 肩幅30