『アールエー レディースワンピース水着 OCEAN SOECTRUM BK L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 05時 37分に出品され03月05日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アールエー レディースワンピース水着 OCEAN SOECTRUM BK L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
206 入札履歴
終了
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