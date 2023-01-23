『インコ キャリーケージ お出かけ用 持ち運び リュック ケージ バードキャリア 鳥かご 止まり木付き 鳥 移動用 バード キャリー バッグ 鳥ケージ キャリーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 14分に出品され03月24日 00時 14分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

規格 サイズ：41*31*28cm

カラー：ブラック?ブルー?レッド

肩に掛けたり?ハンドルに持ったりすることがいいます.

素材-布の部分はオックスフォードで?丈夫で長持ちします.透明部分はやや柔らかい塩化ビニルで?鳥は緊張状態で透明部分にぶつかっても怪我をしません.付属の止まり木の材質は天然サンショウの木で?安全で健康です.

適用場合-鳥を連れて出かける時に使います.例えば?お散歩?旅行?病院?引っ越し等.

利点-15の通気孔と空気循環両面グリッドが鳥に優れた通気性を提供します.透明部分は鳥を広い視野を提供し?なじみのない環境にいるというプレッシャーを軽減し?飼い主はいつでも鳥の状態に注意を払うことができます.

注意-取り付けも収納も簡単で?セキセイインコや小鳥などの移動に便利なキャリー