『Ergon-Stand ラップトップスタンドシルバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 34分に出品され03月28日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ergon-Stand ラップトップスタンドシルバー



【商品説明】

・・アルミニウム素材

・・スマートなデザイン

・・人間工学

・・様々なサイズのラップトップに対応

・・長さ調節可能



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。