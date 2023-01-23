『Ergon-Stand ラップトップスタンドシルバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 34分に出品され03月28日 03時 34分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ergon-Stand ラップトップスタンドシルバー
【商品説明】
・・アルミニウム素材
・・スマートなデザイン
・・人間工学
・・様々なサイズのラップトップに対応
・・長さ調節可能
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7574
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落札価格7575円
255 入札履歴
終了
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