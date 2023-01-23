『TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 売店・照明付延長部 4288 ジオラマ用品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 11時 35分に出品され04月04日 11時 35分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 売店・照明付延長部 4288 ジオラマ用品
【商品説明】
・Nゲージ
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
280 入札履歴
終了
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