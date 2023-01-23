『アキレス レインブーツ 長靴 折りたたみ可能 軽量 レディース メンズ ILB 0760 ブラック 25.5~26.0cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 22分に出品され03月27日 23時 22分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アキレス レインブーツ 長靴 折りたたみ可能 軽量 レディース メンズ ILB 0760 ブラック 25.5~26.0cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:1.5cm

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 2.5 cm

・ブーツ筒まわり: 40 cm

・留め具の種類: スリップオン

・表地: ゴム



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 37.80 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。