『アキレス レインブーツ 長靴 折りたたみ可能 軽量 レディース メンズ ILB 0760 ブラック 25.5~26.0cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 22分に出品され03月27日 23時 22分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アキレス レインブーツ 長靴 折りたたみ可能 軽量 レディース メンズ ILB 0760 ブラック 25.5~26.0cm
【商品説明】
・ソールの厚さ:1.5cm
・ソール素材または裏地: ゴム
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 2.5 cm
・ブーツ筒まわり: 40 cm
・留め具の種類: スリップオン
・表地: ゴム
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 37.80 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7575円
50 入札履歴
終了
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