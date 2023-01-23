『ピアス フィッシュ 青 ブルー シルバー フルーツ リング ナシ 魚座 果物 レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 17時 55分に出品され05月02日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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予めご了承くださいませ。
商品名
新しい 贅沢 魚座 星座 フィッシュ 魚 梨 なし 果物 フルーツ 純正 空 スカイ ロンドン 青 ブルー トパーズ 925 スターリング シルバー スタッド ピアス レディース
スペック
贈り物イエロー ゴールドプレート-レディース レディース 母 ガール 友人 ガールフレンド
宝石カット:エメラルドカット
素材:作成
アイテム重量:3.1g
スタイル:トレンディ
注チェーンなし
カラー:マルチカラーパープルブルー
アイテム重量:9.7g
メインストーン:スピネル
素材:宝石シルバー
宝石カラー:パープル ピンク ホワイトVV
アイテム重量:5.2g
アイテム重量:3.3g
アイテム重量:0.8g
記念日婚約ウェディングパーティー誕生日 Cut / Round Cut
宝石カット:洋ナシカット ラウンドカット Sky Blue White VVS
925スターリングシルバー:シルバーチェーンなし
スタイル:トレンディ Wedding Engagement Anniversa
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落札価格7574円
703 入札履歴
終了
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