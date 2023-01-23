『ピアス フィッシュ 青 ブルー シルバー フルーツ リング ナシ 魚座 果物 レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 17時 55分に出品され05月02日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

予めご了承くださいませ。



商品名



新しい 贅沢 魚座 星座 フィッシュ 魚 梨 なし 果物 フルーツ 純正 空 スカイ ロンドン 青 ブルー トパーズ 925 スターリング シルバー スタッド ピアス レディース



スペック



贈り物イエロー ゴールドプレート-レディース レディース 母 ガール 友人 ガールフレンド

宝石カット:エメラルドカット

素材:作成

アイテム重量:3.1g

スタイル:トレンディ

注チェーンなし

カラー:マルチカラーパープルブルー

アイテム重量:9.7g

メインストーン:スピネル

素材:宝石シルバー

宝石カラー:パープル ピンク ホワイトVV

アイテム重量:5.2g

アイテム重量:3.3g

アイテム重量:0.8g

記念日婚約ウェディングパーティー誕生日 Cut / Round Cut

宝石カット:洋ナシカット ラウンドカット Sky Blue White VVS

925スターリングシルバー:シルバーチェーンなし

スタイル:トレンディ Wedding Engagement Anniversa

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ピアス

フィッシュ

青

ブルー

シルバー

フルーツ

リング

ナシ

魚座

果物

レディース