『日本製 オイル交換シール 500枚 カジュアルブルー高耐久ユポタック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 13分に出品され03月03日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本製 オイル交換シール 500枚 カジュアルブルー高耐久ユポタック
【商品説明】
・※カジュアルブルー／中型ワイドサイズ：68ｍｍ×33ｍｍ
・備考欄・メーカーや添加剤も記入可
・素材：耐久性 抜群の日本製ユポタック(耐水・耐久性あり)、ボールペンでもしっかり書けます
・（ＡＴ／エンジン／ギヤー／デフ・・・などに）
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
658 入札履歴
終了
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