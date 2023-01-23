『日本製 オイル交換シール 500枚 カジュアルブルー高耐久ユポタック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 13分に出品され03月03日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 オイル交換シール 500枚 カジュアルブルー高耐久ユポタック



【商品説明】

・※カジュアルブルー／中型ワイドサイズ：68ｍｍ×33ｍｍ

・備考欄・メーカーや添加剤も記入可

・素材：耐久性 抜群の日本製ユポタック(耐水・耐久性あり)、ボールペンでもしっかり書けます

・（ＡＴ／エンジン／ギヤー／デフ・・・などに）



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ 日本製

オイル交換シール

500枚

カジュアルブルー高耐久ユポタック