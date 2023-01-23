『送料無料◆機動戦士ガンダム00 風 せつな・エフ・セイエイ コスプレ衣装 靴 男/女サイズ アニメ ゲーム パーティー イベント ハロウィン仮装 変装【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 18時 43分に出品され04月13日 18時 43分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用
セット内容：コート+上着+タンクトップ+ズボン+ベルト(写真参照)
衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます) 写真参照
【注意事項】
受注生産品につきご注文後の変更・キャンセルは是非24時間以内連絡お願いします。
衣装は100%手作りで若干差異がある場合もございます。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。
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落札価格7574円
608 入札履歴
終了
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