『ソードアート・オンライン風 桐ヶ谷 和人 キリト Kirito コスプレ衣装 ウィッグ cos靴 道具刀 cosplay ハロウィン 変装 仮装 コスチューム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 12分に出品され03月23日 23時 12分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です.（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
衣装セット内容：
写真参照
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
写真参照
別途購入する：ウイッグ、靴、道具
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落札価格7574円
170 入札履歴
終了
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