『アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 49分に出品され03月31日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト キャリコ 完全日本語版 (1-4人用 30-45分 10才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・?v???C?l?? :1-4?l
・?v???C???? :30-45??
・?{??T?C?Y :240?~240?~70mm
・???N?? :10????
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 24.60 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
217 入札履歴
終了
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