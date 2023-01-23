『SONY 録画用ブルーレイディスクBD-R DL 1-2倍速対応 50GB 10枚パック 10BNR2VXPS2【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 19時 36分に出品され03月28日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY 録画用ブルーレイディスクBD-R DL 1-2倍速対応 50GB 10枚パック 10BNR2VXPS2



【商品説明】

・入数：10

・盤面印刷：可 / 印刷面：ワイド

・種類：AV用 / 記録面：片面2層 / 2倍速

・著作権保護：CPS

・規格：Blu-rayDisc-R / 容量(GB)：50



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 14.20 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。