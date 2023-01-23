『ハウザー 青汁の素 120g ×3個セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 22分に出品され03月07日 07時 22分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 青汁

【商品名】

ハウザー 青汁の素 120g ×3個セット



【商品説明】

・ハウザー青汁の素(4GX30包)3箱購入価額



【サイズ】

高さ : 8.10 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。