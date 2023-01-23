『キャットタワー 猫タワー 突っ張り 据え置き 隠れ家 爪とぎ 猫パンチ用おもちゃ ハンモック付き 多頭 大型猫 省スペース 猫用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 03分に出品され03月25日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材
支柱：紙管、麻巻き
板材：バーティクルボード（E1）
張り材：生地（ポリエステル）
・カラー
ベージュ・ブラウン・・グレー
・商品サイズ
185*49*49cm
・梱包数
1
・梱包サイズ
52*52*43cm
・重量（N.W.）
17kg
・重量（G.W.）
18kg
・生産国
中国
・組立品/完成品
組立品
・耐荷重
棚板1枚あたり10kg
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落札価格7574円
37 入札履歴
終了
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