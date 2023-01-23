『キャットタワー 猫タワー 突っ張り 据え置き 隠れ家 爪とぎ 猫パンチ用おもちゃ ハンモック付き 多頭 大型猫 省スペース 猫用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 03分に出品され03月25日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材

支柱：紙管、麻巻き

板材：バーティクルボード（E1）

張り材：生地（ポリエステル）

・カラー

ベージュ・ブラウン・・グレー

・商品サイズ

185*49*49cm

・梱包数

1

・梱包サイズ

52*52*43cm

・重量（N.W.）

17kg

・重量（G.W.）

18kg

・生産国

中国

・組立品/完成品

組立品

・耐荷重

棚板1枚あたり10kg