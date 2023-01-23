『King ＆ Prince First DOME TOUR 2022 〜Mr.〜（初回限定盤＋通常盤） [DVDセット]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 03分に出品され03月15日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVDセット 音楽邦楽アイドル 発売日:2023/01/18 販売元:ユニバーサル ミュージック 登録日:2022/12/09 King ＆ Prince キングアンドプリンスファーストドームツアー2022ミスター King ＆ Prince映像作品 当店厳選セット商品一覧はコチラ キンプリ 解説:ジャニーズ事務所に所属の平野紫耀、永瀬廉、橋海人、岸優太、岩橋玄樹、神宮寺勇太の6人組アイドルグループ”King & Prince（キング アンド プリンス）”。（愛称：キンプリ）2015年に結成され、2018年シングル「シンデレラガール」でメジャーデビューを果たす。平野紫耀が出演しているTBS系ドラマ『花のち晴れ花〜花男 Next Season〜』の主題歌にも起用され全国区に知名度ともに人気を博する。イベント・コンサートをはじめ、映画・バラエティなど精力的に活動する。本作は、今年4月より全国4都市を巡った自身ら初のドーム公演を収めたDVD＆Blu-ray。※こちらは以下商品のセット販売です。UPBJ-9009 4988031549094King & Prince First DOME TOUR 2022 〜Mr.〜(初回限定盤)UPBJ-1009 4988031549117King & Prince First DOME TOUR 2022 〜Mr.〜(通常盤)
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落札価格7574円
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