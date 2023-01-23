『[枚数限定][限定版]銀河英雄伝説 Die Neue These 第11巻(完全数量限定生産)【Blu-ray】/アニメーション[Blu-ray]【返品種別A】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 06時 33分に出品され03月20日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品 番：SHBR-0671発売日：2023年03月29日発売出荷目安：２〜５日種類:Blu-ray完全数量限定生産/描きおろし三方背BOX仕様※先着特典：フォトカードは終了致しました。※Joshinオリジナル特典：アクリルキーホルダー（100mm×50mm）（キルヒアイス）は終了致しました。ギンガエイユウデンセツディノイエテーゼダイ１１カン