『芝惣商店 国産雪駄 パナマ市松トカゲ青 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (Lサイズ (26.0cm以下))【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 06時 07分に出品され04月14日 06時 07分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

芝惣商店 国産雪駄 パナマ市松トカゲ青 牛本皮底 日本製 職人さん手作り品 (Lサイズ (26.0cm以下))



【商品説明】

・メイン素材: PVC・牛皮

・表地: PVC・牛皮



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 24.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

着物、浴衣 タグ 芝惣商店

国産雪駄

パナマ市松トカゲ青

牛本皮底

日本製

職人さん手作り品

(Lサイズ

(26.0cm以下))