『Creer 掛け時計 CAMPAS キャンパス ウォール クロック L グレー 4×31×31cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 55分に出品され04月25日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Creer 掛け時計 CAMPAS キャンパス ウォール クロック L グレー 4×31×31cm



【商品説明】

・温もりを感じる掛け時計



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。