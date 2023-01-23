『LuluLife ワードローブ クローゼットハンガー カバー付き 大容量 収納棚 シンプル クローゼットハンガー 整理タンス シングル組み立【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 11時 47分に出品され04月14日 11時 47分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LuluLife ワードローブ クローゼットハンガー カバー付き 大容量 収納棚 シンプル クローゼットハンガー 整理タンス シングル組み立て式 防水 防塵 防汚 幅88*奥行45*高さ170cm （S、D）
【商品説明】
・【カーテン式カバー】さっと隠せるカーテン式厚手オックスフォードカバー付き、防水性抜群、 耐久性高い、清潔簡単、通気性よいなどのメリットがありながら、楽々開け閉め、日焼けやホコリから衣類をまもってくれるなどのポイントがあります。
・【サイズ】幅88×奥行45×高さ170cm。組み立て簡単なワードローブ。
・【素材】直径26mmの厚いステンレス、防水の厚いオックスフォード、強化プラスチックの接続口。乱暴に装置したら、製品を損壊可能です。
・【組立簡単】工具必要なくボールを組み立て、オックスフォードカバーを覆うだけ
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
287 入札履歴
終了
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