『不二貿易 チェスト 3段 高さ52cm ナチュラル 桐 39620【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 17分に出品され03月24日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 チェスト 3段 高さ52cm ナチュラル 桐 39620
【商品説明】
・サイズ:幅40×奥行30×高さ52cm
・原産国:中国
・本体重量:4Kg
・素材・材質:天然木(桐)・タイル
・耐荷重:約20kg
【サイズ】
高さ : 33.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 55.50 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7574円
384 入札履歴
終了
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