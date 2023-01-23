『不二貿易 チェスト 3段 高さ52cm ナチュラル 桐 39620【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 17分に出品され03月24日 22時 17分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 チェスト 3段 高さ52cm ナチュラル 桐 39620



【商品説明】

・サイズ:幅40×奥行30×高さ52cm

・原産国:中国

・本体重量:4Kg

・素材・材質:天然木(桐)・タイル

・耐荷重:約20kg



【サイズ】

高さ : 33.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 55.50 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。