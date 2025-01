正規品 俳句オラクル オラクルカードの意味 日本語一覧付き【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

正規品 俳句オラクル オラクルカードの意味 日本語一覧付き



【商品説明】

・A Japanese translation list is included on the card (A4 paper)

・French instruction manual (64 pages) (*This is not a Japanese instruction manual. )

・Haiku Oracle provides great and mysterious power for your growth and leads you

・Manufacturer: Arcana Sacra

・Number of cards: 45 cards



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。