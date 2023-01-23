『正規品 俳句オラクル オラクルカードの意味 日本語一覧付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 00時 19分に出品され03月14日 00時 19分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

正規品 俳句オラクル オラクルカードの意味 日本語一覧付き



【商品説明】

・A Japanese translation list is included on the card (A4 paper)

・French instruction manual (64 pages) (*This is not a Japanese instruction manual. )

・Haiku Oracle provides great and mysterious power for your growth and leads you

・Manufacturer: Arcana Sacra

・Number of cards: 45 cards



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。