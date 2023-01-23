『ライトセーバー おもちゃ LEDソード 光る剣 光るソード 光る刀 多種のサウンドエフェクト 多種のライト変化 お歳暮 クリスマス プレゼント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 55分に出品され03月12日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1本
ハンドルカラー：ブラック グレー ゴールド レッド ブルー
タイプ：
変色タイプ：12種類のライト?10種類のサウンドエフェクトが変化可能です。音量調節可能です。
SN画素：20種類のライト?16種類のサウンドエフェクトが変化可能です。音量調節可能です。
充電式:USB
適用シーン： ギフト 誕生日 プレゼント 送料無料 贈り物 クリスマス ハロウィン お祝い 入学祝い 進級祝い イベント 運動会 文化祭 学園祭 コスプレ cosplay パーティー 演出 コンサート ビデオ制作 写真を撮る
適用対象：コスプレイヤー 演出者 男の子 女の子 子供 男性 女性 大人 イケメン 10代 20代 30代 40代 50代
商品特徴：ライトセーバー ライトセイバー 光る剣 光る刀 光るソード LED最多ソード パーティーグッズ コスチューム LED 光る 武器 変身 かっこいい 道具 イベント用品 光るグッズ 動画 映画 サウンドエフェクト 光る 明るい 戦士 安全性 七つのライトカラー サウンドエフェクト 充電式 ゲーム おもちゃ
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落札価格7574円
139 入札履歴
終了
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