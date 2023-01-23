『タイドウェイ ショルダー 615135 レディース GREIGE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 09時 43分に出品され03月17日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タイドウェイ ショルダー 615135 レディース GREIGE



【商品説明】

・カードポケットの数:1

・ショルダー全長:120cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ9cmxヨコ17cmxマチ1.5cm

・留め具の種類: ボタン

・表地: レザー

・重量:70g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。