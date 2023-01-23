『イケヒコ・コーポレーション こたつ布団 長方形 掛敷セット チェリン 約190×240cm レッド チェック #5976630【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 59分に出品され04月22日 10時 59分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:約190×240cm
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¥ 7800
落札価格7574円
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終了
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