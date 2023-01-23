『Koowl 対応 Leica ライカ PEN D-lux7 D lux7 本革 カメラケース カメラカバー カメラバッグ カメラホルダー 本【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 13分に出品され03月11日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Koowl 対応 Leica ライカ PEN D-lux7 D lux7 本革 カメラケース カメラカバー カメラバッグ カメラホルダー 本
【商品説明】
・【ハイテク・密着度抜群】金属シームレスフィットのハイテクを採用しており、本体と完璧に密着し、密着度は95.7%に達しています。インナーライナーは高級防振綿毛を採用して、様々なショックを効果的に緩衝でき、よりよくカメラのスクリーンとレンズを保護します。ベースは航空機用アルミ合金シートの中間層を採用して、構造をより堅固にし、変形しにくいです！
・【ヒューマンデザイン】フルケース状態で、データ通信端末に直接接続し、データ伝送を手軽にさせ、また、バッテリーとメモリーカードを直接取り付けたり取り外したりすることができ、充電とイメージのコピーを便利にさせます。そして、この本革カメラケースは、上質なショルダーベ
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7573円
549 入札履歴
終了
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