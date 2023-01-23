Koowl 対応 Leica ライカ PEN D-lux7 D lux7 本革 カメラケース カメラカバー カメラバッグ カメラホルダー 本【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Koowl 対応 Leica ライカ PEN D-lux7 D lux7 本革 カメラケース カメラカバー カメラバッグ カメラホルダー 本



【商品説明】

・【ハイテク・密着度抜群】金属シームレスフィットのハイテクを採用しており、本体と完璧に密着し、密着度は95.7%に達しています。インナーライナーは高級防振綿毛を採用して、様々なショックを効果的に緩衝でき、よりよくカメラのスクリーンとレンズを保護します。ベースは航空機用アルミ合金シートの中間層を採用して、構造をより堅固にし、変形しにくいです！

・【ヒューマンデザイン】フルケース状態で、データ通信端末に直接接続し、データ伝送を手軽にさせ、また、バッテリーとメモリーカードを直接取り付けたり取り外したりすることができ、充電とイメージのコピーを便利にさせます。そして、この本革カメラケースは、上質なショルダーベ



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。