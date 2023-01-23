『Smatree「ショックマウント付き」マイクアーム HyperX SoloCast/Hyperx QuadCast /HyperX Quad【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 38分に出品され03月11日 10時 38分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Smatree「ショックマウント付き」マイクアーム HyperX SoloCast/Hyperx QuadCast /HyperX Quad



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・?【360度回転】このHyper マイクスタンドデスクは、360度回転して自由にスムーズに回転し、どんな角度にも対応します。歌、ポッドキャスト、録音の際に最適な角度に自由に調整できます。スタンドを移動しない場合で回転出来ます。

・?【互換性】 HyperX SoloCast/Hyperx QuadCast /HyperX QuadCast Sなど。

・?【組み立てが簡単】組み立てビデオがあり、すぐに完成品が組み立てられます。あらゆる厚さ10cmまでのデスクに取り付けることができます。 お気に入りのヘッドボード、机、テーブルなどの場所に



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 16.70 cm

奥行 : 32.50 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。