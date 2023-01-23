『【XD403625H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 16時 48分に出品され04月26日 16時 48分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【XD403625H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

高彩色

3000K

67広拡散

存在感を主張しないシンプルな筒型のダウンスポットライト。

配光変換パネルの交換で配光を変更することができます。

【XD403625H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】 商品カテゴリ コンパルト 照明器具 オーデリック ダウンライト 家具、インテリア 照明、電球 シーリングライト、天井照明 シーリングライト

商品コード 127000