『【XD403605H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 03分に出品され04月07日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【XD403605H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。
高彩色
4000K
24ミディアム
存在感を主張しないシンプルな筒型のダウンスポットライト。
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます。
【XD403605H】オーデリック ダウンスポットライト LED一体型 【odelic】
商品カテゴリ
商品コード
126992
【XD402143】オーデリック ウォールウォッシャー LED一体型 【odelic】
¥ 7573
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¥ 7571
落札価格7573円
648 入札履歴
終了
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