『サンディスク SDSDXPK-032G-JNJIP エクストリームプロ SDカード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 51分に出品され03月31日 10時 51分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンディスク SDSDXPK-032G-JNJIP エクストリームプロ SDカード



【商品説明】

・防水



【サイズ】

高さ : 0.60 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。