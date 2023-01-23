『イーサプライ メッシュチェア グリーン ミドルバック ランバーサポート ロッキング調整 EZ15-SNC055G【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 30分に出品され03月24日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーサプライ メッシュチェア グリーン ミドルバック ランバーサポート ロッキング調整 EZ15-SNC055G
【商品説明】
・カラー：グリーン 張地：背もたれメッシュ張り、座面布張り（メッシュファブリック） 仕様：ガス圧リフト装置付、背もたれ・座面ロッキング機能（固さ調整付き）、ランバーサポート付き
・クッション性の高いメッシュ素材を使用した座面なので、長時間のデスクワークでの疲れを軽減します。クッション材を用いたランバーサポートがやさしく腰を支えます。移動可能なので様々な姿勢に対応します。
・サイズ： 外寸/W630×D650×H880～970mm 背面/W400×H440mm 座面高さ/H440～530mm 座面サイズ：W430×D430mm 座面部耐荷重：80Kg 形式：ノックダウン
・背もたれに寄りかかると、背・背面がゆっくりと倒れるロッキング機能付き
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7573円
269 入札履歴
終了
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