『西川リビング 掛け布団カバーCalari Club（カラリクラブ) クイーン 日本製 綿100％ 抗菌 防縮加工 48641 オーロラピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 23分に出品され04月09日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 掛け布団カバー

【商品名】

西川リビング 掛け布団カバーCalari Club（カラリクラブ) クイーン 日本製 綿100％ 抗菌 防縮加工 48641 オーロラピンク



【商品説明】

・【サイズ】クイーン 210×210 cm 【メーカー】 西川 リビング

・【仕様】 全開ファスナー 8ヶ所ホック付エステルテープ付

・【生産】 日本製

・【素材】 綿100% 抗菌加工 防縮加工



【サイズ】

高さ :

横幅 :

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。