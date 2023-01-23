『西川リビング 掛け布団カバーCalari Club（カラリクラブ) クイーン 日本製 綿100％ 抗菌 防縮加工 48641 オーロラピンク【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 23分に出品され04月09日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
掛け布団カバー
【商品名】
西川リビング 掛け布団カバーCalari Club（カラリクラブ) クイーン 日本製 綿100％ 抗菌 防縮加工 48641 オーロラピンク
【商品説明】
・【サイズ】クイーン 210×210 cm 【メーカー】 西川 リビング
・【仕様】 全開ファスナー 8ヶ所ホック付エステルテープ付
・【生産】 日本製
・【素材】 綿100% 抗菌加工 防縮加工
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7573円
108 入札履歴
終了
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