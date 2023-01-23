『KATOMOKU plywood wall clock 2 電波時計 スイープ（連続秒針） km-42MRC φ252mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 08時 51分に出品され03月09日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATOMOKU plywood wall clock 2 電波時計 スイープ（連続秒針） km-42MRC φ252mm



【商品説明】

・サイズ：約Φ252×50mm

・材 質：シナベニヤ

・生産国：日本 カラー：ナチュラル

・重 量：約600g

CMR-X07PWKTY9F

【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 29.90 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。