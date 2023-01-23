『ポリス クラッチバッグ ショルダーバッグ URBANO アルバーノ 1029/PA-62003 (ネイビー/グレー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 22分に出品され03月26日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品説明】

・Closure: ジッパー

・Features Front Zipper Pocket 1?x inside zipper pocket x 1?port pocket x 2

・Material Synthetic leather

・Material: 合成皮革

・Measures approximately Width 33?x Height 20?x Depth 5?cm

・Outer Material: 合繊

・Stra



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品商品について・・・

商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ポリス

クラッチバッグ

ショルダーバッグ

URBANO

アルバーノ

1029/PA-62003

(ネイビー/グレー)