『ポリス クラッチバッグ ショルダーバッグ URBANO アルバーノ 1029/PA-62003 (ネイビー/グレー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 22分に出品され03月26日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・Closure: ジッパー
・Features Front Zipper Pocket 1?x inside zipper pocket x 1?port pocket x 2
・Material Synthetic leather
・Material: 合成皮革
・Measures approximately Width 33?x Height 20?x Depth 5?cm
・Outer Material: 合繊
・Stra
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 38.40 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品商品について・・・
商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。
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落札価格7573円
238 入札履歴
終了
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