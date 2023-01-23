『バリスティック スピリット トートビジネス BS-4820 ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 41分に出品され03月17日 09時 41分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バリスティック スピリット トートビジネス BS-4820 ネイビー
【商品説明】
・B4サイズまでの書類やPCも収納可能なビジネストートバッグ。ショルダーストラップ付きで、肩掛けも可能です。
・ストラップの種類: ショルダー
・ペンホルダー付きで、移動中のちょっとしたアイディアを素早く書き留めるのに便利です。また、夏場に嬉しいペットボトルホルダー付きです。
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・外側3個
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
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落札価格7573円
13 入札履歴
終了
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