『ダルトン(Dulton) フォールディング 2ステップス ガルバナイズド 100-271GV【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 32分に出品され04月19日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:H.485 W.490 D.440mm（収納時H.575 W.490 D.45mm）

重さ:4kg

耐荷重:80kg

素材・材質:スチール ポリエチレン

原産国:中国