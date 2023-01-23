『ケルメ (kelme) トレーニングパンツ ネイビー XLサイズ KC20S308【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 40分に出品され03月26日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケルメ (kelme) トレーニングパンツ ネイビー XLサイズ KC20S308
【商品説明】
・仕様1 : 上下コンビネーションアイテム (対応ジャケット : KC20S306)
・仕様2 : スパンデックス入りジャージ素材、裾ファスナー付、両脇ポケット付
・素材 : ポリエステル88%、スパンデックス12%
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7572円
872 入札履歴
終了
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