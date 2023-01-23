『ケルメ (kelme) トレーニングパンツ ネイビー XLサイズ KC20S308【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 40分に出品され03月26日 06時 40分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケルメ (kelme) トレーニングパンツ ネイビー XLサイズ KC20S308



【商品説明】

・仕様1 : 上下コンビネーションアイテム (対応ジャケット : KC20S306)

・仕様2 : スパンデックス入りジャージ素材、裾ファスナー付、両脇ポケット付

・素材 : ポリエステル88%、スパンデックス12%



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。