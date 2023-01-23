『ＦＡＧＲＥＤＥ ふぁぐれいど TSAロック付き リュック ビジネスリュック 大容量 3way マチ拡張 防水 防災 出張 パパズバッグ 通学【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 02時 16分に出品され04月07日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＦＡＧＲＥＤＥ ふぁぐれいど TSAロック付き リュック ビジネスリュック 大容量 3way マチ拡張 防水 防災 出張 パパズバッグ 通学
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.60 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7572円
985 入札履歴
終了
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