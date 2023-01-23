『ASTRO ゲーミング A10 ヘッドセット Xbox One/Nintendo Switch / PS4 / PC とMac用 - 有線【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 22時 42分に出品され03月12日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASTRO ゲーミング A10 ヘッドセット Xbox One/Nintendo Switch / PS4 / PC とMac用 - 有線



【商品説明】

・Logitech ASTRO ゲーミングヘッドセット Xbox One、PS4、Nintendo Switch、Mobile、MAC、PCに対応。

・エコパッケージ - 最小限の資料で非小売包装。

・コミュニケーション: フリップアップミュート機能とインラインボリュームコントロールを備えた全方向マイクで、あなたとチームメイトは常にクリアかつ正確に聞こえます。 - サウンド品質: ゲーム用にチューニングされたA10は、サウンドデベロッパーが意図した方法で没入



【サイズ】

高さ : 11.91 cm

横幅 : 21.01 cm

奥行 : 21.11 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。