『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) ブラウン 高さ14cm FLOWER COLOUR G732-14-552【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 10分に出品され03月19日 22時 10分に終了予定です。即決価格は7,572円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) ブラウン 高さ14cm FLOWER COLOUR G732-14-552



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 18.60 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。