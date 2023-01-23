『ウルトラ怪獣シリーズ １３５ 宇宙戦闘獣 超コッヴ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 08時 43分に出品され04月03日 08時 43分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルトラ怪獣シリーズ １３５ 宇宙戦闘獣 超コッヴ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7571円
838 入札履歴
終了
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