『ケース販売 スコッティ ティシュー フラワーボックス 320枚(160組) 5箱 ×12パック入り【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 04時 30分に出品され03月11日 04時 30分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケース販売 スコッティ ティシュー フラワーボックス 320枚(160組) 5箱 ×12パック入り



【商品説明】

・使用後の箱がたたみやすいイージーフォールド機能つき

・内容量:5箱×12パック

・原産国:日本

・明るく華やかにお部屋を彩る、花柄デザイン

・材質:パルプ材



【サイズ】

高さ : 36.80 cm

横幅 : 47.20 cm

奥行 : 48.20 cm

重量 : 11.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。