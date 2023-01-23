『サウンドキング(SOUND KING)テンプル・ベル 12cm BG-TPB120【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 12時 20分に出品され04月03日 12時 20分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ハンドベル
【商品名】
サウンドキング(SOUND KING)テンプル・ベル 12cm BG-TPB120
【商品説明】
・インド製
・直径：約12cm
・高さ：12cm
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格7571円
501 入札履歴
終了
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