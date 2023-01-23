『ノースピーク(north peak) スノーボードケース 3WAYタイプ ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可長さ調節可クッションパッ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 14分に出品され03月17日 10時 14分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ノースピーク(north peak) スノーボードケース 3WAYタイプ ウェア、板、ブーツ、アクセサリーなど収納可長さ調節可クッションパッ



【商品説明】

・センター部にクッションパッド入り

・ホールドアジャスター付き

・品質:ポリエステル

・手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様

・板に合わせて長さ調節可



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。