『日本製 撥水 消臭 洗えるサンコー ずれない タイルカーペット 30×30cm ローズ クリーム 18枚カーペットタイプ おくだけ吸着 ジョ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 43分に出品され03月17日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 撥水 消臭 洗えるサンコー ずれない タイルカーペット 30×30cm ローズ クリーム 18枚カーペットタイプ おくだけ吸着 ジョ



【商品説明】

・サイズ:30×30cm（厚み）0.4cm

・セット内容：各9枚、計18枚入

・仕様:裏面吸着加工のズレない仕様

・材質:表面/ポリエステル、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り）

・注意:無垢材を使用した床、畳や絨毯には使用できません

・洗濯:洗濯機可(乾燥機不可）

・製造国:日本

・重量:50g×18枚



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。