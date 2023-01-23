『フットマーク ワークリュック ブラック 404202【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 06時 10分に出品され05月14日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フットマーク ワークリュック ブラック 404202



【商品説明】

・容量:18L(メインポケット14L+その他4L)



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 34.60 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ フットマーク

ワークリュック

ブラック

404202