『フットマーク ワークリュック ブラック 404202【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 06時 10分に出品され05月14日 06時 10分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フットマーク ワークリュック ブラック 404202
【商品説明】
・容量:18L(メインポケット14L+その他4L)
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 34.60 cm
奥行 : 45.20 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7571円
505 入札履歴
終了
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