『磯釣り用のランディングポール 多段階伸縮 長さ調整可能 軽量なカーボン製 玉の柄3/4/5m JINKING 玉の柄 磯釣り ランディングポール 多段階伸縮 長さ調整でき 軽【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 10時 53分に出品され04月22日 10時 53分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
釣り タモ網、ランディングネット
【商品名】
JINKING 玉の柄 磯釣り ランディングポール 多段階伸縮 長さ調整でき 軽量 玉ノ柄 カーボン 小継玉の柄 3/4/5m
【商品説明】
・8段階伸縮、長さは71cmから400cmの長い位置まで8段階調整できます。柄の部分を回すとつなぎ目の部分が閉まったり開いたり使用には大変便利です。
・ポール全長：約4M 仕舞寸法:71cm 継数:8本 先径:14mm 元径:30.1mm 自重：495g
・便利なショルダーベルトが付いています、コンパクト収納サイズで携行便利。
・柄材質：90%カーボン 柄のジョイント部分は12mmのネジサイズに合わせます
・荒磯、波止め、沖堤など移動が多い釣りや探り釣りに最適！
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 6.90 cm
奥行 : 72.59 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7571円
486 入札履歴
終了
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