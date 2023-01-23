『鉢カバー リード商事 「10号用鉢カバーエコフレンドリーポット10号鉢用ホワイト(底穴無し)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 49分に出品され04月20日 01時 49分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鉢、プランターカバー

【商品名】

リード商事 「10号用鉢カバーエコフレンドリーポット10号鉢用ホワイト(底穴無し)



【商品説明】

・ストーン、プラスチック、木材粉、それぞれリサイクル原料を混合し、軽量かつ上部で環境に配慮した素材です。

・プラスチック、木材粉等

・一般的なプラスチックやグラスファイバーに比べ、適度な柔軟性があり破損しにくく、耐候性にも優れています。

・観葉植物などで多用される懸崖１０号鉢と８号鉢用のカバー。



【サイズ】

高さ : 37.40 cm

横幅 : 39.79 cm

奥行 : 39.79 cm

重量 : 3.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。