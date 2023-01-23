『アルミテールピース Montreux Vintage aluminum Tailpiece Nickel No.265 ニッケル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 30分に出品され03月29日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Montreux Vintage aluminum Tailpiece Nickel No.265 アルミテールピース ニッケル



【商品説明】

・ギターパーツ

・リプレイスメントパーツ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。