『アルミテールピース Montreux Vintage aluminum Tailpiece Nickel No.265 ニッケル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 30分に出品され03月29日 16時 30分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Montreux Vintage aluminum Tailpiece Nickel No.265 アルミテールピース ニッケル
【商品説明】
・ギターパーツ
・リプレイスメントパーツ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7546
落札価格7571円
942 入札履歴
終了
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